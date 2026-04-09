Märsta Pastorat varnar för falska biblar

Märsta pastorat varnar för utskick av biblar och barnböcker som just nu delas ut via post i Stockholmsområdet. Enligt pastoratet kommer dessa utskick inte från Svenska kyrkan eller Svenska kyrkan Märsta pastorat.

Märsta pastorat går ut med information om biblar och barnböcker som just nu delas ut via post i Stockholmsområdet. Enligt pastoratet kommer utskicken inte från Svenska kyrkan eller Svenska kyrkan Märsta pastorat.

Materialet innehåller bland annat en egen översättning av Nya Testamentet. Pastoratet uppger att innehållet kan uppfattas som obehagligt eller oroande av vissa mottagare. Svenska kyrkan betonar att materialet inte är producerat eller distribuerat av kyrkan och uppmanar invånare att inte förväxla utskicken med officiella skrifter.