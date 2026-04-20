Märsta IK slog Sirius2

Märsta IK tog en stabil seger mot Sirius 2 i helgens match, som slutade 3–1.

Gästerna tog ledningen tidigt genom Elvis Mashilingi i den 11:e minuten. Strax därefter kom även 0–2, efter ett självmål i den 35:e minuten. Innan paus utökade Sirius 2 till 0–3 genom Nasir Abdi Osman i den 40:e minuten.

I andra halvlek reducerade Märsta IK genom Viktor Eriksson i den 59:e minuten, vilket gav hemmalaget energi in i avslutningen av matchen.

Matchen blev sedan mer fysisk med flera varningar: Aleksandar Radulj (73), Nikola Jokic (79) och Gabriel Lundén (85).

Märsta IK höll undan och matchen slutade 3–1 till hemmalaget.