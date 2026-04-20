Märsta IK slog Sirius2

Märsta IK tog en stabil seger mot Sirius 2 i helgens match, som slutade 3–1.
Gästerna tog ledningen tidigt genom Elvis Mashilingi i den 11:e minuten. Strax därefter kom även 0–2, efter ett självmål i den 35:e minuten. Innan paus utökade Sirius 2 till 0–3 genom Nasir Abdi Osman i den 40:e minuten.
I andra halvlek reducerade Märsta IK genom Viktor Eriksson i den 59:e minuten, vilket gav hemmalaget energi in i avslutningen av matchen.
Matchen blev sedan mer fysisk med flera varningar: Aleksandar Radulj (73), Nikola Jokic (79) och Gabriel Lundén (85).
Märsta IK höll undan och matchen slutade 3–1 till hemmalaget.
Innebandy Föreningen bildades 2019 när Rosersbergs IK:s innebandysektion gick ihop med Arlanda IBK. Sedan dess har flera spelare tagit steget vidare till SSL, samtidigt som verksamheten på hemmaplan växt.
Ishockey Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.
Fotboll Haris Curovac från Märsta blir ny förbundschef för Upplands Fotbollförbund. Han tillträder tjänsten den 15 juni: - Jag är väldigt stolt och hedrad över att få ta över uppdraget att leda förbundet, säger Haris i ett uttalande.
kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.