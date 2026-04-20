Märsta IK slog Sirius2

Märsta IK tog en stabil seger mot Sirius 2 i helgens match, som slutade 3–1.

Gästerna tog ledningen tidigt genom Elvis Mashilingi i den 11:e minuten. Strax därefter kom även 0–2, efter ett självmål i den 35:e minuten. Innan paus utökade Sirius 2 till 0–3 genom Nasir Abdi Osman i den 40:e minuten.

I andra halvlek reducerade Märsta IK genom Viktor Eriksson i den 59:e minuten, vilket gav hemmalaget energi in i avslutningen av matchen.

Matchen blev sedan mer fysisk med flera varningar: Aleksandar Radulj (73), Nikola Jokic (79) och Gabriel Lundén (85).

Märsta IK höll undan och matchen slutade 3–1 till hemmalaget.

Av redaktion@marsta.nu

Brons för SMGK på Rikstvåan

notiser Sigtuna Märsta Gymnastikklubbs Svart2-trupp tog hem en bronsmedalj i Rikstvåan, öppen klass, vid en tävling i Gävle. I klassen deltog totalt 12 lag.

Så blir nya handbollsarenan

Handboll Planerna på en ny arena vid Vikingafältet tar ett steg framåt. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott gav klartecken till ärendet den 31 mars.

Mårtensson blir assisterande sportchef i Örebro Hockey

Ishockey Örebro Hockey förstärker sin sportsliga ledning och välkomnar Tony Mårtensson som ny assisterande sportchef. Mårtensson, ursprungligen från Märsta och boende i Sigtuna, har de senaste åren arbetat i Linköpings organisation som sportchef.

Kim Taekwondo med starka prestationer på Slovenia Open

kampsport I helgen deltog Kim Taekwondo i Slovenia Open G2 i Ljubljana med landslagsaktuella Izabella Källstrand och Nazaah Waliullah, samt Tea Karlberg som debuterade i ny viktklass. Tävlingen är G2-klassad, vilket innebär att det delas ut dubbla rankingpoäng jämfört med G1.