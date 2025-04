Märsta IK laddar för seriepremiär

Märsta IK gör en omstart i Division 4 efter flera år i de regionala serierina. Premiären är på söndag mot Heby hemma i Märsta.

På söndag kliver Märsta IK ut på Midgårdsvallen för att sparka igång säsongen i division 4. Klockan 14.00 väntar seriepremiär mot Heby AIF – en match som tränaren Victor Arenas menar kommer sätta tonen för hela året.

– Vi går in i säsongen med tydliga mål och höga ambitioner. Laget har vuxit både som kollektiv och individuellt under försäsongen, och vi är redo att ta oss an utmaningarna som väntar, säger Victor Arenas.

Efter en lång försäsong är det nu dags att omsätta träning till resultat. För Märsta IK handlar det om mer än bara tre poäng – det handlar om att visa att man är redo att ta nästa steg.

– Seriepremiären är mer än bara en match – den sätter tonen för hela året. Vi ser fram emot att kliva ut tillsammans, representera klubbmärket med stolthet och ge allt från första minut, fortsätter Arenas.

Arenas poängterar också vikten av stödet från publiken:

– Vi hoppas på starkt stöd från läktaren. Er närvaro betyder mycket – både för spelarna på planen och för klubben.

Avspark sker klockan 14.00 på Midgårdsvallen.