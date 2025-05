Märsta IK deltar i forskningsprojekt om knäkontroll och skadeprevention

Märsta IK är en av de föreningar som valts ut att delta i ett forskningsprojekt som genomförs under fotbollssäsongen 2025.

Projektet, som leds av Upplands Fotbollförbund i samarbete med Svenska Fotbollförbundet, syftar till att undersöka om ett utökat stöd till tränare kan öka användningen av det skadeförebyggande träningsprogrammet Knäkontroll+ och på så sätt minska risken för skador hos fotbollsspelare från 10 års ålder och uppåt.

Alla lag som deltar fortsätter att träna som vanligt, men med tillägget att Knäkontroll+ används som en del av träningsupplägget. Lag som redan arbetar skadeförebyggande är också välkomna, under förutsättning att de använder just Knäkontroll+ under säsongen.

– Vi i Märsta IK ser det här som en fantastisk möjlighet att både utveckla vårt träningsinnehåll och samtidigt bidra till viktig forskning, säger Jessica Ljungwall, tränare i klubben. Hon betonar också att skadeförebyggande arbete är avgörande för att unga spelare ska kunna hålla sig friska och kunna träna och spela långsiktigt.

Föreningarna som deltar lottas in i två olika grupper. Den ena gruppen får tillgång till Knäkontroll+ via digitalt material från Svenska Fotbollförbundet, medan den andra gruppen även får ta del av ett mer omfattande stödpaket med praktiska och digitala workshops samt utbildningsmaterial i tryckt och digital form.

Under säsongen kommer både tränare och spelare att rapportera användningen av programmet samt eventuella skador. Efter att studien avslutats erbjuds även lag i kontrollgruppen att ta del av stödpaketet.

Jessica Ljungwall ser fram emot säsongen:

– Att arbeta förebyggande är något vi redan gör, men det här projektet ger oss nya verktyg och en chans att bidra till hela fotbollsrörelsens kunskap kring skador och hur de kan förebyggas