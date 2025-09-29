Märsta IK avslutar säsongen med seger

Märsta IK avslutade division 4-säsongen med att besegra Börje hemma på Midgårdsvallen. Matchen slutade 3–2 efter en dramatisk andra halvlek.

Gästerna tog ledningen i den 35:e minuten genom Hampus Tjärnhell, men Märsta kom tillbaka i andra halvlek när Nasir Abdi Osman kvitterade till 1–1. Kort därpå satte Elvis Mashilingi 2–1, men Börje svarade snabbt och kvitterade genom Sebastian Öhman. Avgörandet kom i slutminuterna när Märsta fick in 3–2.

Efter en turbulent säsong slutar Märsta IK på sjunde plats i tabellen med 25 poäng. Börje och Bälinge åker ur serien, medan IFK Uppsala tar klivet upp till division 3.

Av Erik Karlsson

Skånela vidare i USM efter storsegrar

Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.

herrallsvenskan

Skånela körde över Enköping i premiären

Handboll Skånela rivstartade säsongen i herrallsvenskan genom att besegra Enköping med klara siffror. Redan i paus stod det 21–13 i Vikingahallen, och till slut skrevs segersiffrorna till 36–23.

division 5

Rosersbergs IK ny serieledare i division 5

Fotboll Rosersbergs IK tog en tung seger i toppmötet borta mot Almunge och kliver därmed upp som ny serieledare i division 5. Laget toppar tabellen på målskillnad tillsammans med Enköpings IS.

EXTRA

Märstasonen Jesper Östlund ny förbundskapten för Kosovo

Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.