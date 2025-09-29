Märsta IK avslutar säsongen med seger

Märsta IK avslutade division 4-säsongen med att besegra Börje hemma på Midgårdsvallen. Matchen slutade 3–2 efter en dramatisk andra halvlek.

Gästerna tog ledningen i den 35:e minuten genom Hampus Tjärnhell, men Märsta kom tillbaka i andra halvlek när Nasir Abdi Osman kvitterade till 1–1. Kort därpå satte Elvis Mashilingi 2–1, men Börje svarade snabbt och kvitterade genom Sebastian Öhman. Avgörandet kom i slutminuterna när Märsta fick in 3–2.

Efter en turbulent säsong slutar Märsta IK på sjunde plats i tabellen med 25 poäng. Börje och Bälinge åker ur serien, medan IFK Uppsala tar klivet upp till division 3.