Märsta IK avslutar säsongen med seger

Märsta IK avslutade division 4-säsongen med att besegra Börje hemma på Midgårdsvallen. Matchen slutade 3–2 efter en dramatisk andra halvlek.
Gästerna tog ledningen i den 35:e minuten genom Hampus Tjärnhell, men Märsta kom tillbaka i andra halvlek när Nasir Abdi Osman kvitterade till 1–1. Kort därpå satte Elvis Mashilingi 2–1, men Börje svarade snabbt och kvitterade genom Sebastian Öhman. Avgörandet kom i slutminuterna när Märsta fick in 3–2.
Efter en turbulent säsong slutar Märsta IK på sjunde plats i tabellen med 25 poäng. Börje och Bälinge åker ur serien, medan IFK Uppsala tar klivet upp till division 3.
Handboll Skånelas damjuniorer tog sig vidare i USM efter helgens spel i Uppsala. Laget vann samtliga fyra matcher i grupp 15, mot Uppsala, Boden, Hellton och Tallen, och säkrade därmed en direktplats till steg 3.
Handboll Jesper Östlund från Märsta tar över som ny förbundskapten för Kosovos herrlandslag i handboll. Östlund, som har en bakgrund både som spelare och tränare i Skånela, är numera tränare för Hallby i den svenska högstaligan – ett uppdrag han kommer att kombinera med sitt nya ansvar för Kosovos landslag.