Märsta Förenade testar eldriven lastbil

Märsta Förenade är med i ett nytt pilotprojekt tillsammans med Heidelberg Materials Ballast Sverige. Nu ska en helt eldriven lastbil köra grus och krossmaterial mellan täkten i Riksten och kunder i Stockholm, både dag och natt.
Tanken med projektet är att se hur eldrift påverkar miljön, buller och arbetsmiljön för förarna – och samtidigt testa om det går att köra mer effektivt. Vid täkten i Riksten har en laddstation satts upp för att lastbilen ska kunna köras kontinuerligt.
Lastbilen levererar material till bland annat Sollentuna, Högdalen och Jordbro. Resultaten från försöket ska hjälpa både Märsta Förenade och Heidelberg Materials att planera för fler eldrivna transporter i framtiden.
Näringsliv Sedan den 1 juni är gårdsförsäljning av alkohol tillåten i Sverige. För First Distillery vid Wenngarns slott i Sigtuna har förändringen redan gett märkbara resultat. Omsättningen har ökat med omkring 30 procent under sommaren.
Näringsliv Norwegian-koncernen redovisar fortsatt starka siffror för sommaren. I juli reste nära 2,6 miljoner passagerare med Norwegian, vilket är det högsta antalet sedan pandemin. På Arlanda, där bolaget har en av sina viktigaste baser, har resandet varit intensivt under månaden.
Näringsliv Linda Åmand blir ny verkställande direktör för Sigtuna Vatten & Renhållning AB (SIVAB). Hon tillträder tjänsten den 6 oktober och ersätter Johan Stock som under många år arbetat i SIVAB men även inom Miljö- och hälsoenheten.
Näringsliv Arlandastad Group redovisar ett halvårsresultat som visar ökad affärsaktivitet och nya avtal. Intäkterna för första halvåret 2025 uppgick till cirka 170 miljoner kronor, med ett resultat på 16,8 miljoner kronor.
Näringsliv Att handla parfym, hudvård och solglasögon i taxfreebutiken på Arlanda kan bli betydligt dyrare än att beställa samma produkter online. En ny prisanalys från Prisjakt visar att 87 procent av varorna kostar mindre i nätbutiker.
Näringsliv SAS har beställt 45 nya jetflygplan av modellen Embraer E195-E2, med möjlighet att köpa ytterligare 10. En satsning som kan få påverkan på inrikesflyget i Sverige för SAS med omfattande verksamhet på Arlanda.