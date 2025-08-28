Märsta Förenade testar eldriven lastbil

Märsta Förenade är med i ett nytt pilotprojekt tillsammans med Heidelberg Materials Ballast Sverige. Nu ska en helt eldriven lastbil köra grus och krossmaterial mellan täkten i Riksten och kunder i Stockholm, både dag och natt.

Tanken med projektet är att se hur eldrift påverkar miljön, buller och arbetsmiljön för förarna – och samtidigt testa om det går att köra mer effektivt. Vid täkten i Riksten har en laddstation satts upp för att lastbilen ska kunna köras kontinuerligt.

Lastbilen levererar material till bland annat Sollentuna, Högdalen och Jordbro. Resultaten från försöket ska hjälpa både Märsta Förenade och Heidelberg Materials att planera för fler eldrivna transporter i framtiden.