Märsta BMX-cyklister på EM

Märsta BMX har två delade med i EM i Frankrike som startar under lördagen.

Vincent Molén och Jesper Wahlberg är med på EM i BMX som går i franska Besancon. Vincent och Jesper är med från start under lördagen med första start 14.00.

– Vi är en liten trupp som åkt ner till Frankrike men ack en så stark sådan. Alla cyklister har någon gång under året tagit sig till final/finaler under Europacupen så målen är högt satte för detta EM vilket jag tycker är fullt realistiskt. Vi har nu tränat några dagar på banan och alla cyklister ser riktigt starka ut. Det kommer bli långa dagar med mycket sol och hög värme så det gäller att hålla sig sval och få i sig mycket energi under hela dagen så kan detta gå riktigt bra, säger förbundskapten Johan Fransson.