Marknadsplatsen prisas

Marknadsplatsen i Terminal 5 på Arlanda har utsetts till vinnare i den nordiska finalen av NCSC Nordic Awards i kategorin ”Årets kommersiella yta under 25 000 kvadratmeter”.

Tävlingen arrangeras av branschorganisationen Nordic Commercial Spaces & Communities och lyfter fram innovativa satsningar inom handel och mötesplatser. Efter att ha vunnit den svenska deltävlingen tidigare i år gick Arlandas satsning vidare till final, där man konkurrerade med bland andra Helsingfors flygplats.

Marknadsplatsen lyfts fram för sitt utvecklingsarbete, sin affärsmodell och för att ha skapat en flexibel och attraktiv miljö för shopping, mat och service. Den färdigställdes sommaren 2025 och omfattar cirka 11 000 kvadratmeter med ett 40-tal restauranger och butiker, där designen präglas av skandinaviska inslag.

Vinsten ses som ett kvitto på att satsningen möter resenärernas behov och stärker Arlandas konkurrenskraft.