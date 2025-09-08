Marknadsplatsen prisas

Marknadsplatsen i Terminal 5 på Arlanda har utsetts till vinnare i den nordiska finalen av NCSC Nordic Awards i kategorin ”Årets kommersiella yta under 25 000 kvadratmeter”.
Tävlingen arrangeras av branschorganisationen Nordic Commercial Spaces & Communities och lyfter fram innovativa satsningar inom handel och mötesplatser. Efter att ha vunnit den svenska deltävlingen tidigare i år gick Arlandas satsning vidare till final, där man konkurrerade med bland andra Helsingfors flygplats.
Marknadsplatsen lyfts fram för sitt utvecklingsarbete, sin affärsmodell och för att ha skapat en flexibel och attraktiv miljö för shopping, mat och service. Den färdigställdes sommaren 2025 och omfattar cirka 11 000 kvadratmeter med ett 40-tal restauranger och butiker, där designen präglas av skandinaviska inslag.
Vinsten ses som ett kvitto på att satsningen möter resenärernas behov och stärker Arlandas konkurrenskraft.
Näringsliv Den 4 september arrangerades den första upplagan av Däckbytar-SM i Arlandastad. Inför stor publik fick tio finalister från hela landet visa sina kunskaper och färdigheter i däckbytarhantverket.
Näringsliv En fastighetsaffär har genomförts i Sigtuna och Knivsta. Arnolds Vingar AB har sålt ett bestånd bestående av fyra bostadsfastigheter, en förskola och en kontorsfastighet till CJE Förvaltnings AB. Totalt omfattar affären 3 500 uthyrbara kvadratmeter i centrala lägen.
Näringsliv Antalet företagskonkurser i Sigtuna kommun har ökat markant under årets åtta första månader. Enligt statistik från UC har 50 bolag gått i konkurs hittills i år, att jämföra med 34 under samma period 2023 – en ökning med 47 procent.
Näringsliv Märsta Förenade är med i ett nytt pilotprojekt tillsammans med Heidelberg Materials Ballast Sverige. Nu ska en helt eldriven lastbil köra grus och krossmaterial mellan täkten i Riksten och kunder i Stockholm, både dag och natt.
Näringsliv Sedan den 1 juni är gårdsförsäljning av alkohol tillåten i Sverige. För First Distillery vid Wenngarns slott i Sigtuna har förändringen redan gett märkbara resultat. Omsättningen har ökat med omkring 30 procent under sommaren.
Näringsliv Norwegian-koncernen redovisar fortsatt starka siffror för sommaren. I juli reste nära 2,6 miljoner passagerare med Norwegian, vilket är det högsta antalet sedan pandemin. På Arlanda, där bolaget har en av sina viktigaste baser, har resandet varit intensivt under månaden.