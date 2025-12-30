Markbrand vid E4 i Rosersberg

En markbrand bröt under tisdagsmorgonen ut i närheten av E4 mellan Märsta och Rosersberg. Räddningstjänsten var snabbt på plats och branden kunde släckas inom kort.

Larmet om branden kom in till SOS Alarm klockan 08.37 på tisdagen, rapporterar unt.se. Enligt räddningstjänsten rörde det sig om cirka 500 kvadratmeter mark som brann i området nära motorvägen. Släckningsarbetet pågick i omkring 20 minuter och vid 09.20-tiden hade räddningstjänsten avslutat insatsen och lämnat platsen. Enligt unt ska branden ha startat till följd av en fyrverkeripjäs.

Av redaktion@marsta.nu

