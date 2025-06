Mängder av aktiviteter i kommunen under sommarlovet

Sigtuna kommun har ett stort utbud av aktiviteter för barn och unga under sommarlovet 2025. I Märsta, Valsta, Sigtuna och Rosersberg arrangeras kostnadsfria eller subventionerade aktiviteter genom kulturförvaltningen, fritidsgårdarna, biblioteken och lokala föreningar.

Vid Sigtuna museum inleds sommaren med en sommarfest i Borgmästargårdens trädgård den 14 juni, där besökare kan ta del av musik, visningar och skapande aktiviteter. Den 28 juni hålls en täljworkshop i samma trädgård för barn från sju år tillsammans med vuxen, medan barn i åldern 7–10 år bjuds in till ett konstkollo i juli. Under Arkeologidagen den 31 augusti erbjuds prova-på-aktiviteter och vandringar i historisk miljö. ValstaKonst bjuder under sommaren in till skapande verksamhet där barnens verk kan ställas ut i en separat utställning. Det är fri drop-in under hela perioden 21 juni till 24 augusti.

Sigtuna bibliotek anordnar flera program, bland annat berättarföreställningen Mystiska platser den 13 juni, samt läsutmaningar och högläsning för barn i olika åldrar från 13 juni till 15 juli. I Märsta och Valsta hålls sagostunder för de yngsta, medan barn 7–14 år får möjlighet att spela schack med författaren Michael Wiander den 16 juni. Det blir även dans- och sagostund anpassad för barn med funktionsnedsättning, samt firande av Pippi Långstrumps 80-årsdag den 9 juli med pyssel och högläsning.

Brobygget och Fritidsbanken arrangerar sport- och fritidsaktiviteter för barn och unga hela sommaren. I Ekillahallen erbjuds drop-in-sport med mellanmål för barn i åldern 10–15 år varje dag mellan 16 juni och 16 augusti. Under samma period finns Fritidsbanken på Valsta torg där sport- och fritidsutrustning lånas ut gratis, tillsammans med gratis mellanmål. För ungdomar från 13 år finns också kvällsaktiviteter under namnet Summer by Night. Yngre barn mellan 6 och 13 år kan delta i spontansport i Valsta sporthall. Den som vill prova BMX har möjlighet att göra det vid flera tillfällen i juni på Stationsgatan 4, där både utrustning och lunch erbjuds kostnadsfritt.

I samarbete med RF-SISU arrangeras sommarkul i Rakvereparken under vecka 28 och 29, med olika prova-på-aktiviteter för barn mellan 9 och 12 år. Kulturskolan erbjuder flera kurser och workshops, bland annat en filmkurs för barn födda 2010–2015, danskursen Creative Dance, en kortmusikal för elever i åk 2–5, samt måleri i Sätunaparken. Dessutom gästar Cirkus Cirkör Valsta under en vecka i början av juli, där barn får testa cirkuskonster som jonglering och akrobatik.

Barn och unga med funktionsnedsättning erbjuds särskilt anpassade aktiviteter genom Sigtuna Funkis under fyra veckor av sommarlovet. Bland aktiviteterna märks Bollywooddans, bondgårdsutflykt och BMX vid kommunens badplatser.

Mobila fritidsledare kommer att finnas på olika platser i kommunen under hela sommaren med spontanaktiviteter. Valsta fritidsgård håller också öppet med sport, skapande och fredagsmys för ungdomar mellan 11 och 19 år.

Mer information om tider, anmälan och platser finns på kommunens webbplats eller via arrangörernas sociala medier. De flesta aktiviteter är kostnadsfria, men vissa kräver föranmälan.