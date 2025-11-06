Många villor riskerar fuktskador vid kraftigt regn

Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.

Totalt har 2 224 fastigheter i länet inspekterats det senaste året, och vid 624 av dessa – motsvarande 28 procent – noterades risker kopplade till klimatförändringar. De vanligaste problemen gäller golvbrunnar på bottenplan, där vatten kan tryckas upp från avloppssystemet vid kraftig nederbörd. Andra vanliga brister handlar om mark som lutar mot huset eller hårda ytor nära byggnaden som gör att vatten rinner mot grunden.

I områden som Sigtuna, där flera bostadsområden ligger nära vattendrag och lågt placerad mark, bedöms riskerna vara särskilt påtagliga vid skyfall. If och Anticimex betonar vikten av förebyggande åtgärder, till exempel att installera backventiler och se över marklutningen runt huset.

Genom försäkringsbolaget Ifs tjänst Huskollen kan villaägare få sina hus genomgångna av Anticimex inspektörer, som bedömer risknivåer och ger råd om vad som behöver åtgärdas för att minska risken för framtida skador.