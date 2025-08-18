Många studerar utanför hemlänet

Sigtuna utmärker sig i Stockholms län när det gäller var nya högskolestudenter väljer att studera. En större andel än i länet som helhet börjar sina studier vid lärosäten i andra delar av landet.
Inför höstterminen 2024 påbörjade 742 personer från Sigtuna kommun högskolestudier. Av dem valde omkring 70 procent ett lärosäte utanför Stockholms län. Motsvarande andel i länet som helhet var 64 procent, enligt siffror som Newsworthy sammanställt.
Det mest populära lärosätet bland Sigtunastudenterna var Uppsala universitet, dit 113 nybörjare sökte sig. Universitetet har varit det främsta valet för studenter från kommunen under det senaste decenniet. På andraplats är det Stockholms Universitet med 102 studenter och därefter KTH 46 studenter.
Trenden med minskande andel studenter som studerar nära hemorten syns även i riket som helhet. Samtidigt har distanskurser blivit vanligare, vilket innebär att många kan bo kvar på hemorten även om studierna bedrivs vid en högskola i ett annat län.
