Många husdjur stressas av fyrverkerier under nyår

Fyrverkerier under nyårshelgen orsakar stress och rädsla hos många husdjur.

En ny undersökning från Agria visar att nära sex av tio hundar blir rädda av smällar och ljusblixtar, medan något färre katter reagerar på samma sätt. Ungefär hälften av de djur som påverkas uppges drabbas av mer långvarig stress, medan övriga återhämtar sig snabbare.

Samtidigt uppger omkring 40 procent av hundägare och 43 procent av kattägare att deras djur inte verkar påverkas nämnvärt. Veterinärer varnar dock för att upprepad eller långvarig stress kan leda till både beteendeförändringar och hälsoproblem hos djur.

Inför nyår uppmanas djurägare att vidta förebyggande åtgärder, som att skapa lugna miljöer inomhus och begränsa djurens exponering för höga ljud. Runt om i kommunen finns fyrverkerifria zoner med anledning av Arlanda. Flera av hotellen vid Arlanda erbjuder även logi för husdjur under nyårsnatten.