Många gratis jullovsaktiviteter för barn och unga

När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.

Under lovets första dagar erbjuds bland annat Muminfirande och julkonsert på mötesplatsen i Valsta, julpyssel i Valsta centrum samt kvällsöppen idrottsverksamhet i Vikingahallen. För äldre barn och tonåringar arrangeras drop in-sport, pingisturneringar och olika kvällsaktiviteter genom Brobygget och Ung i Sigtuna.

Från den 22 december utökas utbudet med fotbollsturneringar i Vikingahallen, daglig drop in-verksamhet i sporthallarna i Valsta och Ekilla samt skridskoåkning i Pinbackshallen, där det också finns möjlighet att låna utrustning gratis via Fritidsbanken. Sigtuna museum håller öppet större delen av lovet med aktiviteter för hela familjen.

Särskilda aktiviteter anordnas även för personer med funktionsnedsättning eller behov av extra stöd genom Sigtuna Funkis, med bland annat sport, bowling och bad. Flera verksamheter fortsätter även under jul- och nyårshelgerna, med undantag för vissa helgdagar.