Många fall av stöld och inbrott i kommunen

Polisen registrerade 142 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 31. Av dessa ska 77 brott ha begåtts under veckan, medan övriga avser händelser vid en tidigare tidpunkt.

De vanligaste brottskategorierna var stöld med 35 anmälningar, följt av trafikbrott (15), inbrott (13) och skadegörelse (12), enligt Newsworthy. Dessutom rapporterades åtta fall av misshandel och ett fall av människohandel.

Utöver dessa anmälningar registrerades 33 andra ärenden i kommunen under samma period. Statistiken är hämtad från polisens dygnslista för perioden 28 juli–3 augusti. Vissa brottstyper, bland annat allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar, sexualbrott, brott mot skyddslagen och terroristbrott, omfattas av sekretess och ingår därför inte i sammanställningen.