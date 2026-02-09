Man urinerade i Märsta – anmäls för ofredande

Ett vittne såg en man stå och kissa på allmän plats i Märsta, vilket också innebar att han visade sitt könsorgan.

Polisen larmades på förmiddagen den 9 februari för att bedöma situationen och avgöra om ett brott har begåtts. Mannens agerande har filmats av vittnet, och en polispatrull har sökt efter honom på platsen. I nuläget är mannen inte identifierad, och utifrån filmerna är det oklart om ett brott har inträffat, enligt polisen.