Man skadad i arbetsplatsolycka i Odensala

Polis och ambulans larmades till Odensala under förmiddagen sedan en man fått splitter i ansiktet.

En man skadades på en byggarbetsplats i Odensala under tisdagsförmiddagen. Olyckan inträffade i samband med arbete vid ett ställverk, då ett föremål skulle kapas och splitter träffade mannen i ansiktet.

Polis och ambulans kallades till platsen, och mannen har fått vård för sina skador.