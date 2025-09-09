Man skadad i arbetsplatsolycka i Odensala

Polis och ambulans larmades till Odensala under förmiddagen sedan en man fått splitter i ansiktet.
En man skadades på en byggarbetsplats i Odensala under tisdagsförmiddagen. Olyckan inträffade i samband med arbete vid ett ställverk, då ett föremål skulle kapas och splitter träffade mannen i ansiktet.
Polis och ambulans kallades till platsen, och mannen har fått vård för sina skador.
Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.
Notiser Under sommaren har ambulanssjukvården i Stockholms län präglats av personalbrist och fordon som stått stilla. Som en del i att förbättra situationen har Region Stockholm köpt in 27 nya ambulanser som tas i bruk i oktober, rapporterar SVT Stockholm.
Notiser Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.
Blåljus Under tisdagskvällen larmades polisen om höga smällar som hördes i flera delar av Märsta. Enligt uppgifter från allmänheten uppfattades ljuden bland annat i Norrbacka, Vänortsringen och Arlandastad.
Blåljus På tisdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till en villa i Märsta efter att det börjat brinna i ett pannrum i källaren. Larmet kom in vid 16.43 och flera enheter skickades till platsen.