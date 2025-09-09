Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Man skadad i arbetsplatsolycka i Odensala

Polis och ambulans larmades till Odensala under förmiddagen sedan en man fått splitter i ansiktet.

En man skadades på en byggarbetsplats i Odensala under tisdagsförmiddagen. Olyckan inträffade i samband med arbete vid ett ställverk, då ett föremål skulle kapas och splitter träffade mannen i ansiktet.

Polis och ambulans kallades till platsen, och mannen har fått vård för sina skador.

Av Erik Karlsson

Förslag om rondell vid infarten till Til/Svalängen

Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.

ambulanskrisen

27 nya ambulanser till Stockholm – personalbrist kvarstår

Notiser Under sommaren har ambulanssjukvården i Stockholms län präglats av personalbrist och fordon som stått stilla. Som en del i att förbättra situationen har Region Stockholm köpt in 27 nya ambulanser som tas i bruk i oktober, rapporterar SVT Stockholm.

Par stormade gate på Arlanda

Blåljus Ett par som var sena till sitt flyg på Arlanda försökte ta sig in genom en stängd gate – men i stället för att hinna med planet möttes de av polis.

Blottare på pendeln till Arlanda

Blåljus Tidigt på söndagsmorgonen larmades polisen om en man som blottat sig på ett pendeltåg nära Arlanda. Händelsen inträffade strax före halv sju och flera resenärer slog larm.

Brasiliens riksåklagare på studiebesök

Notiser Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.

Miljöbrott stoppades vid Hagbyholm

Blåljus Polisen kallades under onsdagen till Hagbyholm utanför Sigtuna sedan ett misstänkt miljöbrott uppdagats. Vid väg 263 upptäcktes 20–30 sopsäckar som hade dumpats i diket.