Man rånad och misshandlad i Märsta

En man i 40-årsåldern rånades på sin mobiltelefon i Märsta under natten mot söndag. Polisen larmades strax efter 02.30. Två okända gärningspersoner ska ha slagit mannen och tagit hans telefon. Den drabbade tog sig hem och kontaktade polisen. Han uppges ha fått slag i ansiktet, men skadorna är inte allvarliga, rapporterar UNT.se
Blåljus Polisen i Stockholms län varnar för en ny våg av så kallade ”vodkabilar”, efter att flera minderåriga hittats svårt medtagna under fredagskvällen. Ungdomar har förts till sjukhus från bland annat Nacka och Tyresö.
Blåljus På söndag är det dags för höstens högskoleprov. I våras deltog omkring 500 personer i Märsta, och den högsta poängen i Sigtuna blev 1,9 – ett resultat som placerar sig bättre än 99,7 procent av deltagarna i landet, enligt Newsworthy.
Politik Kommunledningen presenterade på torsdagen sitt förslag till mål och budget för 2026. Förslaget innehåller bland annat satsningar på skola, omsorg, trygghet och folkhälsa samt en skattesänkning för andra året i rad.
Nyheter Sigtuna kommun placerar sig på plats 138 av landets 290 kommuner i årets Hjärtstartarindex. Trots att antalet registrerade hjärtstartare har ökat till 146 innebär det en försämring jämfört med tidigare år, enligt Hjärt-Lungfonden.