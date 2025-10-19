Man rånad och misshandlad i Märsta

En man utsattes för rån i Märsta under natten.

En man i 40-årsåldern rånades på sin mobiltelefon i Märsta under natten mot söndag. Polisen larmades strax efter 02.30. Två okända gärningspersoner ska ha slagit mannen och tagit hans telefon. Den drabbade tog sig hem och kontaktade polisen. Han uppges ha fått slag i ansiktet, men skadorna är inte allvarliga, rapporterar UNT.se