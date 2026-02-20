Man omhändertagen efter stöld på Arlanda

En man omhändertogs på fredagsmorgonen efter en stöld i en butik på Stockholm Arlanda Airport.

Vid 08.58 ska mannen ha öppnat en flaska alkohol inne i butiken och druckit ur den utan att betala. Polis larmades till platsen och mannen omhändertogs för tillnyktring.

En anmälan om stöld har upprättats. Mannen reste inte vidare med något flyg under dagen.