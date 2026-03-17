Man omhäktad för mordet i Sigtunafjärden

En 50-årig man sitter fortsatt häktad, misstänkt för mordet på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015. Beslutet fattades av Attunda tingsrätt.
Mannen greps på nytt i höstas efter att förundersökningen återupptagits och har sedan dess varit frihetsberövad. Han har tidigare varit häktad i samma ärende. Enligt åklagaren bygger den nya häktningen på ytterligare utredningsåtgärder. – Vilka åtgärder det rör sig om går jag inte in på i nuläget, sade senior åklagare Vida Paridad, i höstas.
Tingsrätten har samtidigt beslutat att ge åklagaren mer tid i ärendet. Åtal ska väckas senast den 14 april. Under tiden hålls mannen kvar i häkte med restriktioner.
