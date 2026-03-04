Man misstänks för ringa bedrägeri

En man i 60-årsåldern misstänks för ringa bedrägeri efter en händelse i en matbutik i Märsta på onsdagseftermiddagen.

Enligt unt.se ska mannen ha bytt prislappar på köttvaror i syfte att betala ett lägre pris än det ordinarie. Tilltaget upptäcktes av personal som tillkallade polis. En anmälan om ringa bedrägeri upprättades. Händelsen inträffade vid 17-tiden.