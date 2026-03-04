Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Man misstänks för ringa bedrägeri

En man i 60-årsåldern misstänks för ringa bedrägeri efter en händelse i en matbutik i Märsta på onsdagseftermiddagen.

Enligt unt.se ska mannen ha bytt prislappar på köttvaror i syfte att betala ett lägre pris än det ordinarie. Tilltaget upptäcktes av personal som tillkallade polis. En anmälan om ringa bedrägeri upprättades. Händelsen inträffade vid 17-tiden.

Av Erik Karlsson

Bilbrand skapade köer mot Arlanda

Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.

Stor risk för gräsbrand under onsdagen

Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.

Lodjursjakten stoppas

Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.

EXTRA

Polis misstänker grov våldtäkt mot barn

Nyheter Omständigheterna kring det grova brottet som inträffade på Migrationsverkets återvändandecenter är fortsatt oklara, men nu verkar ändå brottsrubriceringen offentlig. Det rör sig om grov våldtäkt mot barn.