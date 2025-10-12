Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Man misstänks för narkotikabrott efter fordonskontroll i Valsta

En man i 20-årsåldern misstänks för narkotikabrott efter en fordonskontroll i Valsta på lördagskvällen, rapporterar unt.se.

Polisen stoppade bilen vid 20.40-tiden som en del av en rutinmässig kontroll i området. Under insatsen uppmärksammade patrullen en av passagerarna som visade tydliga tecken på narkotikapåverkan. Mannen, som är i 20-årsåldern, fick följa med till polisstationen för provtagning.
– Han visade tecken på narkotikapåverkan och togs med till polisstationen för provtagning, säger polisens presstalesperson Ola Östling till unt.se

Efter kontrollen upprättades en förundersökning om narkotikabrott. Det finns i nuläget inga uppgifter om att fler personer i fordonet är misstänkta för brott. Polisen genomför regelbundet fordonskontroller i Märstaområdet som en del av arbetet mot narkotika och trafikrelaterad brottslighet.

Av Erik Karlsson
