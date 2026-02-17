Man misstänks för flera brott efter ingripande i trapphus i Märsta

En man i 30-årsåldern omhändertogs sent på måndagskvällen efter att ha påträffats sovande i ett trapphus på Stockholmsvägen i Märsta. Han misstänks nu för flera brott.

Vid 23.16 på måndagskvällen larmades polisen till ett flerbostadshus på Stockholmsvägen i Märsta efter att en boende uppmärksammat att en okänd man låg och sov i trapphuset utanför en lägenhetsdörr.

Mannen, som är i 30-årsåldern, omhändertogs av polis med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer. I samband med ingripandet anträffades en kniv på mannen, och han misstänks därför för brott mot knivlagen.

Under transport till sjukvårdens beroendeakut uppstod bråk i polisbilen. En anmälan om våldsamt motstånd upprättades i samband med händelsen.