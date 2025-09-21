Man misshandlades vid krogbesök i Märsta

Polisen larmades under natten mot söndag till en krog i Märsta efter uppgifter om att en man blivit misshandlad.

Enligt unt.se ska det röra sig om en man i 50-årsåldern som uppgav att han blivit slagen av en annan person. Mannen hade skador som styrkte händelsen, men det finns inga uppgifter om att han behövde ambulansvård. Polisen har upprättat en anmälan om misshandel och utreder nu händelsen.