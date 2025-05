Man gripen inne på Arlanda – misstänks för luftfartssabotage

En man i 50-årsåldern greps tidigt på söndagsmorgonen inne på det säkerhetsklassade området på Arlanda. Mannen, som saknade behörighet att vistas där, misstänks nu för luftfartssabotage.

Larmet kom klockan 04.46 och mannen kunde gripas på plats. Vid tillfället bar han en varselväst som han misstänks ha stulit, och enligt polisen hade han även försökt starta en bagagevagn utan att lyckas.

Utredningen pågår kring hur mannen tog sig in på det så kallade airside-området, innanför flygplatsens säkerhetskontroller. Det finns misstankar om att han tagit sig in via ett bagagehanteringssystem.

Mannen är känd av polisen sedan tidigare och har tidigare befunnit sig på flygplatsområdet. Han är nu frihetsberövad och förvaras i Stockholm.