Man gripen för tio år gammalt mord

En man har gripits misstänkt för mordet på den kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015. Det bekräftar polisen för TV4 Nyheterna.

Kvinnan, som var i 40-årsåldern, anmäldes försvunnen den 23 januari 2015 av en vän. Dagen därpå hittades hon död i en vak i Mälaren, nära strandkanten i Sigtuna. Polisen inledde en mordutredning och en manlig bekant till kvinnan greps kort därefter.

Mannen, som då var i 40-årsåldern, häktades misstänkt för mord men släpptes efter drygt en månad. Utredningen stod sedan stilla på grund av brist på bevis och lades ned sommaren 2016. Fallet klassades därefter som ett kallt fall.

Nu, över tio år senare, har polisen gjort ett nytt tillslag mot den tidigare misstänkte. Mannen, som i dag är i 50-årsåldern, greps under tisdagsmorgonen och är åter anhållen misstänkt för mord, rapporterar TV4.

Enligt TV4 Nyheterna har polisen spärrat av hans bostad för teknisk undersökning. Mannens advokat, Solveig Sörlien, uppger att hon inte vill kommentera ärendet. Stockholmspolisen bekräftar att utredningsåtgärder har genomförts, men vill inte lämna ytterligare uppgifter. Åklagaren hänvisar till ett kommande pressmeddelande.

Vid 14.30-tiden kom ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten om att en person har anhållits.

– På grund av ärendets känsliga skede kan jag i nuläget inte lämna någon ytterligare information. Senast på fredag den 24 oktober kl. 12 ska jag fatta beslut om den anhållne ska begäras häktad eller försättas på fri fot, säger senior åklagare Vida Paridad som är förundersökningsledare.