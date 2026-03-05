Man greps för olaga hot mot ex-fru

En man greps under natten i Märsta misstänkt för grovt olaga hot och skadegörelse.

Enligt polisen uppstod ett bråk mellan ett tidigare gift par i kvinnans bostad. I samband med bråket ska mannen ha hotat kvinnan och slagit sönder saker i lägenheten. När polis kom till platsen fanns mannen kvar i bostaden och kunde gripas. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha skadats. Händelsen utreds som grovt olaga hot och skadegörelse.