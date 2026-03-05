Man greps för olaga hot mot ex-fru

4 mar kl. 21:58
Nyheter En man i 60-årsåldern misstänks för ringa bedrägeri efter en händelse i en matbutik i Märsta på onsdagseftermiddagen.
4 mar kl. 13:14
Nyheter En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.
3 mar kl. 17:30
Nyheter En polisbil och ett arbetsfordon krockade under eftermiddagen.
1 mar kl. 14:55
Nyheter En tjej i övre tonåren uppges ha blivit slagen av en taxichaufför i Märsta natten mot söndag, enligt unt.se.
28 feb kl. 10:53
Nyheter En man i 35-årsåldern greps misstänkt för rattfylleri i närheten av Arlanda under lördagsmorgonen.
26 feb kl. 13:20
Nyheter En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för försök till grov misshandel efter en händelse i en lägenhet i Märsta natten mot torsdag, enligt unt.se.
25 feb kl. 18:16
Nyheter Vid 14.59 på tisdagen larmades polisen till en verkstad i Märsta efter uppgifter om ett slagsmål.
23 feb kl. 12:43
Nyheter En person häktades vid Attunda tingsrätt misstänkt för deltagande i terroristorganisation. Beslutet fattades efter en häktningsförhandling som genomfördes under fredagen.
22 feb kl. 15:46
Nyheter En kabinanställd hos Scandinavian Airlines har omhändertagits på Arlanda efter att ha blåst positivt i ett alkoholtest, enligt Aftonbladet.
22 feb kl. 08:42
Nyheter Ett arbetsfordon började brinna vid F-piren på Terminal 5 på Arlanda flygplats natten mot söndag. Larmet kom in till SOS strax före klockan 01.30.
20 feb kl. 15:14
Nyheter En man omhändertogs på fredagsmorgonen efter en stöld i en butik på Stockholm Arlanda Airport.
20 feb kl. 10:51
Nyheter Två trafikolyckor inträffade i Märsta under fredagsmorgonen och påverkade trafiken i området.
17 feb kl. 19:44
Nyheter Ett bråk med flera inblandade personer inträffade på en buss vid Märsta station under tisdagsförmiddagen, rapporterar unt.se.
17 feb kl. 06:41
Nyheter En man i 30-årsåldern omhändertogs sent på måndagskvällen efter att ha påträffats sovande i ett trapphus på Stockholmsvägen i Märsta. Han misstänks nu för flera brott.
17 feb kl. 02:56
Nyheter Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.
16 feb kl. 19:36
Nyheter Två fordon kolliderade på måndagseftermiddagen inne på flygplatsområdet på Arlanda. Ingen person skadades i samband med olyckan.
16 feb kl. 11:35
Nyheter En personbil och en lastbil kolliderade på måndagsförmiddagen i korsningen Lindberghs gata/ Pionjärsvägen i Arlandastad. En person uppgav smärta i nacken.
16 feb kl. 02:38
Nyheter Under natten mot måndag larmades SOS om en bilbrand i Märsta.
13 feb kl. 21:43
Nyheter Polispatruller sökte vid 18.40-tiden efter såväl målsägare som misstänkta ungdomar efter en misstänkt misshandel i Nymärsta kulle i Märsta.
13 feb kl. 10:49
Nyheter Under morgonen upprättades en anmälan om bedrägeri på Arlanda express.
12 feb kl. 12:46
Nyheter Det brann under natten i en återvinningsanläggning i Rosersberg
11 feb kl. 21:49
Nyheter Polis hade en omfattande insats i Märsta med anledning av ett misstänkt narkotikabrott.
11 feb kl. 18:05
Nyheter Den insatsen som pågick under tisdagen på återvändandecenter i Arlandastad föregicks av en allvarlig händelse.