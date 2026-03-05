Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Man greps för olaga hot mot ex-fru

En man greps under natten i Märsta misstänkt för grovt olaga hot och skadegörelse.

Enligt polisen uppstod ett bråk mellan ett tidigare gift par i kvinnans bostad. I samband med bråket ska mannen ha hotat kvinnan och slagit sönder saker i lägenheten. När polis kom till platsen fanns mannen kvar i bostaden och kunde gripas. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha skadats. Händelsen utreds som grovt olaga hot och skadegörelse.

Av Erik Karlsson

Bilbrand skapade köer mot Arlanda

Nyheter En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.

Extra

Yxkvinna söktes i Steningeområdet

Nyheter Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.