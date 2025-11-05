Man greps efter stöld i taxfree

Polisen grep en man sedan han stulit från taxfreen på Arlanda under onsdagen.
En man i 50-årsåldern greps på tisdagskvällen på Arlanda flygplats efter att ha stulit parfymer i en taxfreebutik. Händelsen inträffade vid 18-tiden. När mannen lämnade butiken larmade personalen polis, som kunde lokalisera honom vid en gate och gripa honom. Han fördes därefter till polisstationen och fick inte fortsätta sin resa.
