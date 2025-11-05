Foto: Arkiv/Daniel Iskandar

Man greps efter stöld i taxfree

Polisen grep en man sedan han stulit från taxfreen på Arlanda under onsdagen.

En man i 50-årsåldern greps på tisdagskvällen på Arlanda flygplats efter att ha stulit parfymer i en taxfreebutik. Händelsen inträffade vid 18-tiden. När mannen lämnade butiken larmade personalen polis, som kunde lokalisera honom vid en gate och gripa honom. Han fördes därefter till polisstationen och fick inte fortsätta sin resa.

Av Erik Karlsson