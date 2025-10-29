Obs hunden på bilden har inget med artikeln att göraFoto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Man döms för att ha smygfotat hundvakter

En man har dömts för två fall av kränkande fotografering efter att ha smygfilmat två kvinnor som anlitats för att vakta hans hundar.

Mannen hade placerat kameror i bostaden, bland annat på toaletten, och tagit bilder på kvinnorna under tiden de vistades där. En av kvinnorna uppgav i rätten att hon känt sig övervakad även utanför bostaden, bland annat när hon besökte McDonald’s och mannen hörde av sig för att påpeka att hundarna inte fick vara ensamma mer än fem minuter. Händelserna inträffade under augusti 2023. Mannen ska betala skadestånd till kvinnorna med 17 800 respektive 15 000 kronor.

Av Erik Karlsson
