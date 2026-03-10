Man döms efter bråk med elever på skola

En man i 50-årsåldern från Märsta döms av Attunda tingsrätt för ringa misshandel efter en händelse på en skola i kommunen i december 2024.

Enligt domen uppstod situationen när ett antal elever i 14-årsåldern stod utanför skolsköterskans mottagning och pratade högljutt. Mannen, som befann sig på skolan i samband med ett möte, gick fram till gruppen och bad dem att dämpa sig. Kort därefter uppstod en konflikt.

Tingsrätten anser att det är bevisat att mannen knuffade en av eleverna så att han föll ner på en bänk. Eleven uppgav att han fick ont i skulderbladet efter händelsen. En person som arbetade på skolan bevittnade också knuffen.

Mannen åtalades även för att ha tagit tag i en annan elevs öra, men i den delen anser tingsrätten att bevisningen inte räcker. Han frikänns därför från det åtalet.

Påföljden bestäms till 60 dagsböter på totalt 3 000 kronor. Mannen ska också betala 8 000 kronor i skadestånd till eleven som knuffades samt 1 000 kronor till Brottsofferfonden.

Händelsen inträffade i skolans lokaler, något som enligt tingsrätten vägde in i bedömningen av kränkningen eftersom skolan är en plats där elever ska kunna känna sig trygga. Domen kan överklagas.