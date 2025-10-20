Man avliden efter olycka vid Måby

En man avled efter olyckan som inträffade på E4:an under måndagen.

En man har avlidit efter en trafikolycka tidigare idag. Han fördes tidigare till sjukhus med allvarliga skador, men har senare avlidit. Anhöriga är underrättade.

Polisen utreder händelsen vidare och fler förhör kommer att hållas. I nuläget kan polisen inte lämna någon kommentar om brottsrubricering.