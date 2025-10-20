Man avliden efter olycka vid Måby

20 okt kl. 18:14
Nyheter Resenärer som ska till och från Uppsala-Märsta i helgen får kolla extra i tidtabellen, Mälartåg halverar trafiken.
20 okt kl. 15:30
Blåljus Under eftermiddagen inträffade en trafikolycka norr om Måby varpå två personer fördes till sjukhus.
20 okt kl. 06:26
Notiser Morgonkollen 20 oktober!
19 okt kl. 15:09
Blåljus Under natten attackerades ungdomar av en berusad person. En tonåring blev slagen och den berusade omhändertogs.
19 okt kl. 14:35
Ung & Student Under lördagen arrangerades Harvest Day, en höstmarknad, i Stadsängarna. Ett event som Internationella Engelska skolans personal och elever arrangerade.
19 okt kl. 13:14
Blåljus En man utsattes för rån i Märsta under natten.
19 okt kl. 08:36
Blåljus Polisen i Stockholms län varnar för en ny våg av så kallade ”vodkabilar”, efter att flera minderåriga hittats svårt medtagna under fredagskvällen. Ungdomar har förts till sjukhus från bland annat Nacka och Tyresö.
19 okt kl. 08:32
Nyheter Nya siffror visar att arbetslösheten nu är uppe i 9 procent i kommunen. En ökning med 0,4 procentenheter sen förra året.
19 okt kl. 06:18
Notiser Morgonkollen 19 oktober!
18 okt kl. 12:46
Nyheter En utredning av påstådda oegentligheter inom Sigtuna kommun, som beställdes av kommundirektör Daniel Lindqvist efter en anonym anmälan under våren 2025, är nu klar.
18 okt kl. 05:36
Notiser Morgonkollen 18 oktober!
17 okt kl. 21:22
Blåljus På söndag är det dags för höstens högskoleprov. I våras deltog omkring 500 personer i Märsta, och den högsta poängen i Sigtuna blev 1,9 – ett resultat som placerar sig bättre än 99,7 procent av deltagarna i landet, enligt Newsworthy.
17 okt kl. 12:52
Politik Arlanda måste utvecklas för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft, skriver Mälardalsrådet i sitt remissvar till regeringen.
17 okt kl. 07:10
Notiser Region Stockholms ambulanser har haft problem med kartor som hänger sig eller visar fel väg, vilket kan leda till förseningar och ökade risker för patienter, rapporterar P4 Stockholm.
17 okt kl. 07:08
Blåljus Stöld och inbrott var de vanligaste brotten i kommunen under vecka 41.
17 okt kl. 06:07
Notiser Morgonkollen 17 oktober!
17 okt kl. 04:43
Blåljus För tredje natten i rad har en brand brutit ut i ett flerfamiljshus på Wenngarn.
16 okt kl. 16:19
Politik Kommunledningen presenterade på torsdagen sitt förslag till mål och budget för 2026. Förslaget innehåller bland annat satsningar på skola, omsorg, trygghet och folkhälsa samt en skattesänkning för andra året i rad.
16 okt kl. 06:06
Notiser Morgonkollen 16 oktober!
16 okt kl. 05:55
Blåljus En brand bröt ut i Wenngarn under natten mot torsdag, på samma adress som det brann natten innan.
15 okt kl. 07:00
Notiser En brand bröt ut i ett pannrum i ett bostadshus i Wenngarn under natten mot onsdag. Ingen person skadades, men rök spreds till flera av lägenheterna.
15 okt kl. 06:03
Notiser Morgonkollen - 15 oktober!
14 okt kl. 21:16
Nyheter SOS Alarm tog emot 22 samtal om trafikolyckor i Sigtuna kommun under september – en nivå som ligger nära det historiska snittet för månaden.