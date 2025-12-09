Mammor från Märsta medverkar i ny bok om kvinnors röster

Två mammor från Märsta, Maria och Amira, medverkar i boken Synliggör mammorna som lyfter berättelser från kvinnor i socioekonomiskt utsatta områden. Boken lanserades i samband med Mamma Uniteds femårsjubileum.

I boken delar Maria och Amira med sig av sina erfarenheter av att utveckla språket, hitta sin plats och stärka sin självkänsla i ett nytt land. Genom Mamma United har de byggt nätverk och fått stöd i vardagen.

– Hade det inte varit för Mamma United hade jag inte kunnat sitta här och prata om min resa. Jag är stolt över att vara här, säger Amira.

– När kvinnor får prata om sina känslor känner de sig starkare, berättar Maria.

Synliggör mammorna kombinerar personliga berättelser med prick-till-prick-illustrationer, där läsaren själv kan fullborda porträtten. Boken visar hur små insatser kan skapa stor skillnad för mammor, barn och samhälle, och syftar till att öka förståelsen för kvinnors livsvillkor samt stärka deras delaktighet.

– När mammor får växa, växer också deras barn och hela samhället, säger Anja Nordenfelt, grundare och generalsekreterare för Mamma United.

Boken är både ett konstnärligt uttryck och ett verktyg för inkludering, och exemplifierar hur kommunikation kan bidra till gemenskap och verklig förändring.