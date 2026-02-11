Mamma United får statsbidrag för sin verksamhet i kommunen

Organisationen Mamma United, som är verksam i bland annat Sigtuna kommun, beviljas 554 750 kronor i statsbidrag från Jämställdhetsmyndigheten. Bidraget avser verksamhetsstöd för åren 2026 och 2027.

Stödet ges inom ramen för bidrag till kvinnors och flickors organisering i områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet med statsbidraget är att stärka kvinnors och flickors deltagande i samhällslivet och den demokratiska processen.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar medel till lokala och ideella kvinnoorganisationer där minst 75 procent av medlemmarna är kvinnor eller flickor. Organisationerna ska ha som ändamål att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället. Bidraget kan ges i form av verksamhetsbidrag, organisationsbidrag eller etableringsbidrag, som regleras inom samma förordning.