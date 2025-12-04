Malm Kelfve tvåa på Moderaternas regionslista

Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 14.
Anna Malm Kelfve säger att hon är väldigt tacksam för förtroendet att hamna på andra plats på Moderaternas regionlista i Nordväst. Hon lyfter hur viktig kollektivtrafiken är för många i vardagen och vill fortsätta arbeta för att SL-trafiken ska vara trygg och pålitlig. Hon lovar att jobba vidare för resultat som märks i människors liv.
Nyheter Sigtuna kommun har haft en tydlig ökning av viltolyckor under hösten. Totalt har 110 olyckor rapporterats hittills, vilket är betydligt fler än genomsnittet för samma period de senaste tio åren, enligt Newsworthy.
Nyheter Observationer av rovdjur fortsätter att registreras i Sigtuna kommun. Enligt den skandinaviska rovdjursdatabasen Skandobs har det under det senaste året inkommit elva rapporter om lodjur, björn, varg och järv i kommunen.
Politik Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.