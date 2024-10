Mälartåg ökar trafiken via Märsta

I och med Mälartågs övertagande av trafik på sträckan Uppsala-Märsta-Stockholm kommer det nu att bli 34 nya avgångar per vecka. Vilket ger halvtimmestrafik på vardagar.

Från och med den 15 december 2024 planerar Mälardalstrafik att utöka antalet avgångar med Mälartåg på flera sträckor. Den största utökningen sker på sträckan Stockholm-Uppsala via Märsta och Knivsta, där totalt 34 nya avgångar per vecka läggs till. Detta innebär halvtimmestrafik med totalt 79 avgångar på vardagar och 72 avgångar på helger. Mälartåg kommer också att fortsätta trafikera Arlanda varje timme, samt erbjuda fler insatståg under rusningstrafik.