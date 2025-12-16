Mälardalsrådet vill se fortsatt satsning på E4 vid Arlanda

E4 vid Arlanda pekas ut som en av de viktigaste infrastruktursatsningarna i Stockholm-Mälarregionen när Mälardalsrådet nu svarar regeringen inför beslut om den nationella infrastrukturplanen för åren 2026–2037.

I sitt remissvar till regeringen lyfter Mälardalsrådet fram behovet av fortsatta investeringar i transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen, enligt ett pressmeddelande från organisationen. Enligt rådet står stora samhällsvärden på spel när regeringen under våren ska besluta om vilka spår, vägar och farleder som ska prioriteras kommande decennium.

Bland de satsningar som särskilt betonas finns E4 vid Arlanda, som beskrivs som central för både pendling, godstransporter och regionens internationella tillgänglighet. Arlanda lyfts fram som en viktig knutpunkt för hela landet, där kapacitet och framkomlighet på vägnätet har stor betydelse för såväl arbetsresor som näringsliv och flygtrafik.

Mälardalsrådet samlar sju regioner och menar att investeringar i Stockholm-Mälarregionen ger nytta långt utanför regionens gränser. Enligt en rapport som rådet tagit fram uppgår den samlade samhällsnyttan till 222 miljarder kronor, främst genom kortare restider och effektivare transporter.

Utöver E4 vid Arlanda pekar rådet även på behovet av satsningar på järnvägsunderhåll och andra större infrastrukturprojekt, men varnar för att låg investeringstakt kan leda till kapacitetsbrist och försämrad tillgänglighet. Regeringens beslut om den nationella planen väntas under våren.