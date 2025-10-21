Mälardalsrådet uppmanar regeringen att besluta om infrastruktursatsningarna

Mälardalsrådet uppmanar regeringen att klubba igenom satsningarna i den nya infrastrukturplanen som inkluderar Arlanda, Ostlänken E4 och Märsta station.

Investeringar i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur kan ge samhällsekonomiska nyttor på 222 miljarder kronor, visar en rapport från Mälardalsrådet. Särskilt viktiga satsningar som lyfts fram är Ostlänken, Fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm, Mälarbanan och E4 vid Arlanda.

Rapporten visar att både pendling och godstransporter blir snabbare och smidigare, vilket ger stora vinster för resenärer, företag och samhället i stort. Av de totala nyttorna utgörs 102 miljarder av kollektivtrafikresor, 109 miljarder av vägtrafik och 12 miljarder av godstransporter.

Mälardalsrådet ger nu ett tydligt besked till regeringen: satsningarna bör prioriteras när den nationella planen för infrastrukturen beslutas i vår.