Majoriteten av resenärer anser att det är fel att åka utan biljett

En ny rapport från Kollektivtrafikbarometern visar att 93 procent av resenärerna tycker att det är fel att resa utan giltig biljett i kollektivtrafiken, inklusive SL. Trots det finns grupper som ibland väljer att inte betala, framför allt yngre personer, män, studenter och personer som reser dagligen i storstadsområden.

Rapporten visar att 95 procent av resenärerna har rest på giltig biljett under den senaste månaden, men att 80 procent av studenterna någon gång rest utan. De som ofta åker utan biljett anger främst höga priser, personliga ekonomiska skäl eller att kollektivtrafiken borde vara helt samhällsfinansierad som motiv. De som fuskar enstaka gånger menar ofta att det handlat om korta resor, möjligheten att “chansa” eller tekniska och service-relaterade problem.

Biljettkontrollen upplevs som viktig för att säkra intäkterna. Fyra av tio resenärer har haft sin biljett kontrollerad den senaste månaden och 68 procent upplevde att kontrollanterna bemötte dem trevligt. Däremot är missnöjet större bland frekventa resenärer, studenter och män.

– Rapporten ger oss värdefull information om vilka grupper som kan behöva prioriterade insatser, både för att bibehålla betalningsviljan och för att motverka chansåkning. Samtidigt handlar det om att göra det enklare för resenärer att köpa biljett och om att erbjuda prisnivåer som upplevs motiverande, säger Mattias Andersson, ansvarig för Kollektivtrafikbarometern.

Enligt rapporten är betalningsviljan grundläggande för både kommersiell och samhällsfinansierad kollektivtrafik, och insatser för att underlätta biljettköp och förbättra bemötande kan stärka intäkterna och förtroendet för kollektivtrafiken.