Magnus Andervin vann längdhoppet i Finnkampen

IFK Märstas Magnus Andervin stod som segrare i längdhoppet under årets Finnkamp, där veteraner deltog i utvalda grenar. I klassen M50 vann han på ett nytt personligt rekord, 6,06 meter.
Tävlingsförhållandena var utmanande med besvärliga vindar, men i sitt tredje hopp fick Andervin till fullträffen – med hjälp av publikens stöd. I grenen tog Sverige samtliga pallplatser. För Andervin väntar nu veteran-SM i Hässleholm nästa helg, följt av veteran-EM på Madeira i oktober.
Friidrott Två aktiva från IFK Märsta fick äran att tävla för Sverige när Nordiska Juniorlandskampen avgjordes i Uppsala i helgen. Mästerskapet samlade U20-friidrottare från fem nordiska länder, och både Ludvig Fredman och Taim Jawhar stod för starka insatser i landslagsdressen.
Basket På söndag, den 20 juli, får Steningehöjdens sporthall celebert besök när landslagsspelaren Melwin Pantzar kommer till hallen för ett öppet meet & greet. Evenemanget pågår mellan klockan 12.30 och 14.00 och är öppet för alla som vill komma och träffa basketspelaren.
Fotboll Denna vecka samlas över 30 barn på Prästängarna i Sigtuna för att delta i "Hristocademy" – ett kostnadsfritt sommarläger med fokus på fotboll. Bakom initiativet står Jannis Hristofilopoulos, som även är tränare i Sigtuna IF och Skånela IF pojkar födda 2012.
Handboll Skånelas herrlag deltar även i år i ATG Svenska Cupen. I gruppspelet har laget lottats in i grupp 8 tillsammans med IF Hallby HK, Täby Centrum HK och Alingsås HK. Därmed väntar kvalificerat motstånd från Handbollsligan, både hemma och borta.