Foto: Insändarbild

Magnus Andervin vann längdhoppet i Finnkampen

IFK Märstas Magnus Andervin stod som segrare i längdhoppet under årets Finnkamp, där veteraner deltog i utvalda grenar. I klassen M50 vann han på ett nytt personligt rekord, 6,06 meter.

Tävlingsförhållandena var utmanande med besvärliga vindar, men i sitt tredje hopp fick Andervin till fullträffen – med hjälp av publikens stöd. I grenen tog Sverige samtliga pallplatser. För Andervin väntar nu veteran-SM i Hässleholm nästa helg, följt av veteran-EM på Madeira i oktober.

Av Erik Karlsson
tips@marsta.nu

Så gick det för bygdens lag på Gothia Cup

Fotboll Flera lokala lag har representerat Sigtuna kommun i årets Gothia Cup – världens största ungdomsturnering i fotboll – med blandade resultat men stort engagemang och internationella möten.

Jannis ger barn och unga gratis sommarläger

Fotboll Denna vecka samlas över 30 barn på Prästängarna i Sigtuna för att delta i "Hristocademy" – ett kostnadsfritt sommarläger med fokus på fotboll. Bakom initiativet står Jannis Hristofilopoulos, som även är tränare i Sigtuna IF och Skånela IF pojkar födda 2012.

Tufft motstånd för Skånela i Svenska Cupen

Handboll Skånelas herrlag deltar även i år i ATG Svenska Cupen. I gruppspelet har laget lottats in i grupp 8 tillsammans med IF Hallby HK, Täby Centrum HK och Alingsås HK. Därmed väntar kvalificerat motstånd från Handbollsligan, både hemma och borta.

