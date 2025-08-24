Magnus Andervin vann längdhoppet i Finnkampen

IFK Märstas Magnus Andervin stod som segrare i längdhoppet under årets Finnkamp, där veteraner deltog i utvalda grenar. I klassen M50 vann han på ett nytt personligt rekord, 6,06 meter.

Tävlingsförhållandena var utmanande med besvärliga vindar, men i sitt tredje hopp fick Andervin till fullträffen – med hjälp av publikens stöd. I grenen tog Sverige samtliga pallplatser. För Andervin väntar nu veteran-SM i Hässleholm nästa helg, följt av veteran-EM på Madeira i oktober.