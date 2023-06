M/Y Ann-Katrin redo för båtutflykter mellan Sigtuna – Skokloster

Förre KD-politikern Michael Harvey har satt igång med sina båtutflykter mellan Sigtuna och Skokloster.

Michael Harvey välkomnar kommuninvånare och andra besökare till M/Y Ann-Katrin som i sommar trafikerar Sigtuna-Skokloster slott. M/Y Ann-Katrin är en 44 fots yacht i mahogny som Michael renoverat under några år. Yachten tar emot upp till 12 gäster som kan sitta antingen inne i salongen eller på däck. I erbjudandet som Michael ordnat ingår picknick. Turerna trafikerar varje dag mellan söndag-onsdag med incheckning klockan 9 på morgonen. Väl i Skokloster får man tid för att uppleva slottet och slottsparken.