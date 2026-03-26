M och KD är sena på bollen

Mattias Askersson (M), Erik Sedig (KD) och Josefin Brodd (M) ägnar i en insändare i märsta.nu den 25 mars kring särskilda boenden för äldre (SÄBO) en stor del av utrymmet till att ha synpunkter på en reservation från (S) i samhällsbyggnadsutskottet. M, KD och SD har känt till problemet med brist på platser på SÄBO för äldre men har inte agerat.

Man är på tok för sena på bollen. Det är därför som det vid årsskiftet var 32 äldre som bodde på SÄBO i andra kommuner. En del har valt detta, och andra har tvingats att flytta därför att det inte funnits plats på boende i Sigtuna kommun. Vi socialdemokrater är tydliga: Alla äldre som vill bo kvar i kommunen ska kunna göra det. Därför har vi föreslagit att man ska bygga ett nytt särskilt boende i kommunalregi.

Privat drivna äldreboenden har många nackdelar som:

– lägre personaltäthet och lägre andel utbildad personal

– svårigheter att att utöva en effektiv tillsyn och kontroll

– risk för oseriösa aktörer och välfärdsbrottslighet

Vi socialdemokrater tar dessa nackdelar och risker på allvar och för att få valfrihet så finns det bättre alternativ. Till skillnad från Moderaterna så ser vi inte valfrihet som privata aktörers rätt till att tjäna pengar på våra kommuninvånare. Man skulle exempelvis kunna göra en upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling och rikta sig till Idéburna företag och organisationer som inte är vinstdrivna men detta gör inte Moderaterna. Då hade skattebetalarna kunnat vara trygg med att eventuellt överskott i verksamheten inte hamnar i ett skatteparadis. Dessutom har man ju avskaffat valfriheten inom hemtjänsten genom att inte erbjuda ett kommunalt alternativ.

Moderaternas förhållningssätt inom äldreomsorgen visar på ett kortsiktigt tänk där kommuninvånarna får anpassa sig efter företagen. Vi socialdemokrater säger: det ska vara tvärtom, äldreomsorgen ska styras av människors behov, inte företagens vinstintresse!