Tomas BrandellFoto: Socialdemokraterna

M, KD, SD och Sfs slår sig för bröstet trots bottenbetyg för hemtjänsten

I en debattartikel slår sig Erik Sedig (KD) med flera i det moderatledda styret i Sigtuna kommun för bröstet.

Utan att skämmas och utan minsta antydan till självrannsakan påstår man att Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre. Naturligtvis skulle jag önska att så vore fallet men tyvärr är det långt ifrån både sanningen och den faktiska verkligheten.

Det moderatledda styret tog över 2017. Året innan, 2016, var 80 % av våra äldre på särskilt boende nöjda med verksamheten, sedan gick det utför med bottennoteringen 61 % 2023. De senaste åren har en kompetent förvaltningsledning och duktig personal fokuserat på kvaliteten på våra äldreboenden och det har gett resultat. Det tog förvisso 10 år men jag glädjer mej verkligen åt att de boende nu är mer nöjda med sina särskilda boenden.

Sorgebarnet är tyvärr hemtjänsten. Vi överlämnade 2017 en hemtjänst där 85% av brukarna var nöjda. Sedan 2019 har nöjdhetssiffran pendlat mellan 65-77 %. Den moderatstyrda ledningen försöker i debattartikeln att förvilla kommuninvånarna och skriver kort och gott ”mönstret är detsamma inom hemtjänsten”. Nöjdheten har förvisso ökat något i procent men jämfört med övriga kommuner i landet så är det fortfarande på en bottennivå. Sigtuna kommuns hemtjänst finns på plats 275 av Sveriges 290 kommuner. Det är 4 placeringar bättre än året innan. Det moderatledda styrets mål är att kommunens hemtjänst ska vara bland de 50 bästa i Sverige. Med nuvarande förbättringstakt skulle det dröja 56 år innan vi når dit, dvs lagom till när det är dags för våra nuvarande gymnasieungdomar att ansöka om hemtjänst.

Hemtjänsten i Sigtuna kommun drivs idag av tre privata företag som 2024 fick ca 58 miljoner kronor i ersättning för ett icke fullgott arbete. Man gjorde sammantaget en vinst på ca 3 miljoner. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att om privata företag gör vinster av våra skattepengar så måste man också prestera en god verksamhet. Gör man inte det så måste man hitta andra alternativ.

Vi socialdemokrater har vid flera tillfällen i vård- och omsorgsnämnden förslagit att det inom hemtjänsten ska vara möjligt att också välja ett kommunalt alternativ. Förvaltningen har på våra äldreboende visat att man kan utveckla en verksamhet av god kvalitet. Skulle man få möjlighet att också bedriva hemtjänst är vi övertygade om att det skulle leda till fler nöjda användare.

Tyvärr säger den moderatstyrda ledningen nej eftersom man verkar tycka att privata utförare är viktigare än god kvalitet.

  • Tomas Brandell (S), 2:e vice ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer: Toppbetyg av de äldre

Av redaktion@marsta.nu

