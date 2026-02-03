Lyktstolpe föll över bil efter olycka

Under morgonen föll en lyktstolpe över en bil och blockerade vägen i Arlandastad.
Trafiken påverkades under tisdagsmorgonen efter en olycka i Arlandastad. En bilist körde in i en lyktstolpe i närheten av korsningen mellan länsväg 263 och 273, vilket gjorde att stolpen välte och hamnade över en annan bil. Polisen larmades strax före halv åtta. Olyckan ledde till att både fordon och lyktstolpe blockerade vägen, vilket skapade trafikstörningar på platsen, rapporterar unt.se.
Nyheter Nyblivna föräldrar i Märsta erbjuds nu hembesök av barnmorskor för att öka tryggheten och ge stöd efter förlossningen. Projektet, som startade som pilot i Rinkeby, har nu permanentats och sprids till flera mottagningar inom Region Stockholm.
Politik Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.
Nyheter Ingress: PRO:s årliga prisundersökning av matkassar visar fortsatt stora skillnader i matpriser runt om i landet. I årets kartläggning deltog dock inga butiker i Sigtuna, Märsta eller Rosersberg.
Politik Vänsterpartiet i Märsta–Sigtuna har träffat märstabon Ayla och hennes familj för att uppmärksamma konsekvenserna av dagens migrationsregler. Partiet menar att hennes situation visar behovet av en mer långsiktig och rättssäker migrationspolitik.
Politik Moderaterna har fastställt sin lista till fullmäktige, den toppas inte oväntat av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson - Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater, säger han i ett uttalande.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun har lämnat in både en fråga till kommunfullmäktige och ett initiativärende till utbildningsnämnden om möjligheten att använda statliga bidrag för att införa eller utveckla tvålärarsystem i grundskolan.