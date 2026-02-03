Lyktstolpe föll över bil efter olycka

Under morgonen föll en lyktstolpe över en bil och blockerade vägen i Arlandastad.

Trafiken påverkades under tisdagsmorgonen efter en olycka i Arlandastad. En bilist körde in i en lyktstolpe i närheten av korsningen mellan länsväg 263 och 273, vilket gjorde att stolpen välte och hamnade över en annan bil. Polisen larmades strax före halv åtta. Olyckan ledde till att både fordon och lyktstolpe blockerade vägen, vilket skapade trafikstörningar på platsen, rapporterar unt.se.