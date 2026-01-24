Luna vanligaste kattnamnet i kommunen

Luna är det vanligaste kattnamnet i Sigtuna kommun. Det visar färska siffror från Jordbruksverket som sammanställts av Newsworthy.

Den 31 december 2025 fanns det 36 registrerade katter i kommunen med namnet Luna. Det innebär att namnet behåller förstaplatsen lokalt och har tio fler bärare än Simba, som är näst vanligast. Nykomlingar på kommunens topplista är Sigge och Zelda, som båda placerar sig på sjunde plats. Samtidigt har Mimmi och Maja fallit ur listan.

Luna är även det vanligaste kattnamnet i riket som helhet. Enligt statistiken är namnet etta i 55 kommuner och toppar listan nationellt med 6 072 registrerade katter. Därmed har Luna gått om både Sigge och Doris. Även ordningen på övriga namn på topp tio har förändrats, och Nala har tagit sig in bland de 20 vanligaste kattnamnen i landet. När det gäller kattraser dominerar huskatter fortsatt statistiken.

Jordbruksverkets kattregister infördes den 1 januari 2023 och omfattar katter födda från 2008 och framåt. Vid årsskiftet fanns 2 174 registrerade katter i Sigtuna kommun, vilket motsvarar 41 katter per 1 000 invånare. Det är en lägre kattäthet än genomsnittet i landet, enligt Newsworthy.

Samtidigt bedöms registret ännu inte vara heltäckande. En tidigare uppskattning pekar på att det kan finnas omkring 1,4 miljoner katter i Sverige, vilket innebär att cirka fyra av tio katter hittills finns registrerade. Utifrån den uppskattningen skulle det kunna finnas omkring 5 000 katter i Sigtuna kommun. Antalet registrerade katter i kommunen ökade med 19 procent jämfört med året innan, att jämföra med en ökning på 17 procent i riket som helhet, enligt Newsworthy.