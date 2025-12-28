Lugnt läge i kommunen efter stormen

Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.
I övrigt har inga större incidenter rapporterats in från kommunen. SMHI valde också att ta bort vädervarningen för Sigtuna redan under lördagen, alltså innan stormen nådde Uppland. Inledningsvis bedömdes stormen kunna påverka även kommunen. Trots det lugna utfallet blåste det kraftigt i området, med vindbyar på omkring 20 meter per sekund.
