Lufthansa-strejk drabbar Arlanda

En pågående strejk inom tyska flygbolaget Lufthansa påverkar flygtrafiken till och från Arlanda.

Bakgrunden är en konflikt om löner och pensioner. Piloter har inlett en tvådagarsstrejk, och kabinpersonal har samtidigt varslat om ytterligare strejk senare i veckan.

Strejken har lett till omfattande störningar i flygtrafiken. Vid Frankfurt, Tysklands största flygplats, ställdes över 500 flygningar in under måndagen.

Även Arlanda påverkas. Flera avgångar till tyska destinationer har ställts in både måndag och tisdag, vilket påverkar resenärer som ska vidare inom Europa.