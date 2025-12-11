Luciatåg med maskiner rullar genom kommunen på lördag
På lördag arrangeras ett rullande luciatåg där kommunens arbetsmaskiner smyckas med ljus och juldekorationer. Färden går genom Rosersberg, Märsta, Valsta och Sigtuna under eftermiddagen och kvällen.
Maskiner som vanligtvis används för vinterväghållning förvandlas för en dag till rörliga ljusinstallationer. Tåget startar 15.30 i Rosersberg och fortsätter sedan till Märsta, Valsta och Sigtuna innan det avslutas omkring 19.30. Färdvägen passerar ett stort antal gator och områden, bland annat centrala Märsta, Valsta centrum och flera av Sigtunas huvudstråk. Hålltiderna är ungefärliga och kan variera något under kvällen.
Nyheter Flera kommuner i Stockholms län arbetar aktivt med att kontrollera försäljningen av nikotinprodukter till minderåriga. Men enligt Folkhälsomyndighetens senaste tillsynsrapport genomförde 17 av länets 26 kommuner inte ett enda kontrollköp under 2023. Sigtuna är en av dem.
Nyheter En kvinna i Sigtuna fick vänta i över fyra år på ett slutligt beslut om personlig assistans, trots upprepade domstolsbeslut till hennes fördel. Justitieombudsmannen riktar nu skarp kritik mot kommunens hantering, rapporterar SVT.
Politik Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 7.