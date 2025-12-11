Förra årets luciatåg med maskinerFoto: Insändarbild

Luciatåg med maskiner rullar genom kommunen på lördag

På lördag arrangeras ett rullande luciatåg där kommunens arbetsmaskiner smyckas med ljus och juldekorationer. Färden går genom Rosersberg, Märsta, Valsta och Sigtuna under eftermiddagen och kvällen.

Maskiner som vanligtvis används för vinterväghållning förvandlas för en dag till rörliga ljusinstallationer. Tåget startar 15.30 i Rosersberg och fortsätter sedan till Märsta, Valsta och Sigtuna innan det avslutas omkring 19.30. Färdvägen passerar ett stort antal gator och områden, bland annat centrala Märsta, Valsta centrum och flera av Sigtunas huvudstråk. Hålltiderna är ungefärliga och kan variera något under kvällen.

Läs mer om hålltiderna

Av redaktion@marsta.nu
valet2026

Malm Kelfve tvåa på Moderaternas regionslista

Politik Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 7.