Lovbiljetten gäller i två veckor under påsken

Under påsklovet gäller SLs lovbiljett i två veckor. Biljetten börjar gälla den 28 mars och kan användas dygnet runt fram till och med den 12 april.

Biljetten gäller för barn och unga födda mellan 2008 och 2014 som är folkbokförda i Stockholms län. Den kan användas i hela SL-trafiken och finns antingen i SL-appen eller på ett SL-kort.

Lovbiljetten skickas ut som en kod via brev i början av året och ger fria resor under lovet. Den är personlig och ska inte lånas ut.

Av redaktion@marsta.nu

Sigtuna utan pris på Arkitekturgalan

Notiser Sigtuna kommun nådde inte hela vägen fram när Sveriges Arkitekter delade ut priset Landmärket för årets bästa utemiljö. Projektet Hamnplan i Sigtuna var nominerat, men priset gick till Framnäs strandpark i Lidköping.

Ökad skyddsjakt på vildsvin i Eneby och väg 263

Notiser Sigtuna kommun ökar arbetet med skyddsjakt för att minska problemen med vildsvin. Insatserna sker bland annat i området kring Eneby och längs väg 263, där skador och risker i trafiken pekas ut som särskilt stora.

valet2026

Lokalt stöd för Liberalernas nya linje

Politik Liberalerna i Sigtuna kommun har fortsatt stöd för partiledningen och partiledare Simona Mohamsson efter den nya linjen gentemot Sverigedemokraterna som presenterades förra veckan.

Märstabo döms för att ha kört i mittenfil på E4

Notiser En 35-årig bilist från Märsta får böter efter att polisen filmat honom köra länge i mittenfilen på E4 norr om Stockholm, utan att väja till höger. Tingsrätten konstaterar att föraren bröt mot trafikregler som få känner till, enligt experter.

Rosersbergs skytteförening hotas efter uppsagt arrende

Notiser Rosersbergs skytteförening i Tallmilan står inför en oviss framtid efter att Fortifikationsverket sagt upp arrendeavtalet för skytteanläggningen. Beskedet gäller från och med nu fram till den 31 oktober 2029, och föreningen har ännu inte fått någon konkret förklaring till beslutet.