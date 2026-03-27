Lovbiljetten gäller i två veckor under påsken

Under påsklovet gäller SLs lovbiljett i två veckor. Biljetten börjar gälla den 28 mars och kan användas dygnet runt fram till och med den 12 april.

Biljetten gäller för barn och unga födda mellan 2008 och 2014 som är folkbokförda i Stockholms län. Den kan användas i hela SL-trafiken och finns antingen i SL-appen eller på ett SL-kort.

Lovbiljetten skickas ut som en kod via brev i början av året och ger fria resor under lovet. Den är personlig och ska inte lånas ut.