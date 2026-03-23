Lokalt stöd för Liberalernas nya linje

Liberalerna i Sigtuna kommun har fortsatt stöd för partiledningen och partiledare Simona Mohamsson efter den nya linjen gentemot Sverigedemokraterna som presenterades förra veckan.

Kritiken var hård från några ledande liberaler både på riks- och lokalnivå efter förra veckans presskonferens där Liberalerna och Sverigedemokraterna kommit överens om ett antal frågor. I gengäld ska Liberalerna släppa fram eventuell regering där SD ingår. Medlemmar ur partistyrelsen har avgått och på lokal nivå har ett stort antal liberaler valt att hoppa av.

Här hemma i Sigtuna kommun verkar det inte vara någon förändring i stödet för Mohamsson och den nya linjen.

– Liberalerna har nu fattat ett beslut för vårt partis framtid. Vi ska garantera att kommande regering levererar socialliberal politik för tryggare, friare och rikare Sverige, uppger gruppledare Pernilla Bergqvist.

Lokalt i Sigtuna kommun uppger Liberalerna att arbetet fortsätter med hög aktivitet efter att partiet hamnade i opposition hösten 2023. Enligt Bergqvist har partiet lagt flest motioner, interpellationer och initiativärenden i både kommunfullmäktige och utbildningsnämnden. Förslagen rör bland annat skolan, med frågor om tvålärarsystem, behöriga lärare och arbete med hemmasittare, men också trygghet, integration, digitalisering och fritidsfrågor.

Partiet lyfter att man i sitt budgetförslag för 2026 prioriterar skola och utbildning, samtidigt som man föreslår en skattesänkning.

– Alla människor är lika mycket värda och vi arbetar för att öka människors livschanser och livskvalitet, med fokus på en skola i toppklass, integration och trygghet, skriver Bergqvist i mail till redaktionen.

Samtidigt uppges partiet ha fått flera nya medlemmar den senaste tiden, något som enligt gruppledaren ses som ett tecken på fortsatt utveckling lokalt.