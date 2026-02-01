Lokala V-politiker på riksdagslistan

Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.

Leo Ahmed och Marta Aguirre finns med på Vänsterpartiets riksdagslista inför riksdagsvalet 2026. Nomineringarna beslutades av Vänsterpartiet Storstockholm vid en valkonferens den 31 januari, enligt ett pressmeddelande.

Leo Ahmed är ordförande för Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna och har varit politiskt aktiv i omkring 20 år, bland annat i Stockholms stad. Hans engagemang har främst rört frågor om välfärd, bostäder och migrationspolitik. Sedan 2022 bor han i Valsta och är ledamot i SigtunaHems bolagsstyrelse.

Marta Aguirre är gruppledare för Vänsterpartiet i Sigtuna kommun och ledamot i partistyrelsen. Hon har lång erfarenhet av politiskt arbete med fokus på fackliga frågor, arbetsmarknad och trafik, både lokalt och inom partiorganisationen. Hon är även ledamot i regionfullmäktige.

Den 24 februari väntas Vänsterpartiet fastställa sin vallista till kommunfullmäktige i Sigtuna kommun.