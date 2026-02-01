Lokala V-politiker på riksdagslistan

Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna får två representanter på partiets riksdagslista inför valet 2026. Leo Ahmed och Marta Aguirre har nominerats till listan som fastställdes vid en valkonferens i slutet av januari.
Leo Ahmed och Marta Aguirre finns med på Vänsterpartiets riksdagslista inför riksdagsvalet 2026. Nomineringarna beslutades av Vänsterpartiet Storstockholm vid en valkonferens den 31 januari, enligt ett pressmeddelande.
Leo Ahmed är ordförande för Vänsterpartiet Märsta–Sigtuna och har varit politiskt aktiv i omkring 20 år, bland annat i Stockholms stad. Hans engagemang har främst rört frågor om välfärd, bostäder och migrationspolitik. Sedan 2022 bor han i Valsta och är ledamot i SigtunaHems bolagsstyrelse.
Marta Aguirre är gruppledare för Vänsterpartiet i Sigtuna kommun och ledamot i partistyrelsen. Hon har lång erfarenhet av politiskt arbete med fokus på fackliga frågor, arbetsmarknad och trafik, både lokalt och inom partiorganisationen. Hon är även ledamot i regionfullmäktige.
Den 24 februari väntas Vänsterpartiet fastställa sin vallista till kommunfullmäktige i Sigtuna kommun.
Nyheter Vänsterpartiet i Märsta–Sigtuna har träffat märstabon Ayla och hennes familj för att uppmärksamma konsekvenserna av dagens migrationsregler. Partiet menar att hennes situation visar behovet av en mer långsiktig och rättssäker migrationspolitik.
Nyheter Moderaterna har fastställt sin lista till fullmäktige, den toppas inte oväntat av kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson - Jag tackar för förtroendet att få toppa listan och tycker det är väldigt positivt att vi har en så bra mix av både nya och erfarna kandidater, säger han i ett uttalande.
Nyheter Liberalerna i Sigtuna kommun har lämnat in både en fråga till kommunfullmäktige och ett initiativärende till utbildningsnämnden om möjligheten att använda statliga bidrag för att införa eller utveckla tvålärarsystem i grundskolan.
Nyheter Marie Axelsson (S) riktar skarp kritik mot Sigtuna kommuns visselblåsarfunktion och har lämnat en interpellation till kommunfullmäktige som ska besvaras av Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M).
Nyheter Kristdemokraterna i Sigtuna har presenterat sin valsedel inför det kommande valet. Partiet uppger att valsedeln nu är fastställd och har i samband med detta skickat in pressmaterial till lokala medier.
Nyheter Sigtuna kommun planerar att köpa fastigheten på Stationsgatan 4 i Märsta, där bland annat Campino Pizzeria & Salladsbar och Fritidsbanken i dag har sina verksamheter. Byggnaden har tidigare rymt verksamheter som Golden Memories och Kung Carl.
Nyheter Liberalerna i Sigtuna kommun vill flagga för Grönland runt om i kommunen, mot bakgrund av USA:s presidents utspel om att USA behöver Grönland: - Grönland är ett självstyrande område med ett eget folk och en tydlig rätt till självbestämmande. Vi vill att Sigtuna kommun, precis som vi gör med Ukraina, även ska visa stöd för våra nordiska grannar när dessa rättigheter ifrågasätts, säger gruppledare Pernilla Bergqvist i ett uttalande.
Nyheter Region Stockholm planerar att elektrifiera bussdepån i Märsta. Det innebär att depån ska anpassas för att kunna ta emot och ladda elbussar. Totalt handlar det om 102 elbussar som ska börja trafikera området när Region Stockholm tar över busstrafiken i egen regi år 2029.
Nyheter Sigtuna kommuns användning av privata aktörer inom familjehems- och HVB-vården kritiseras nu i en insändare som publicerats i Dagens ETC. Bakom insändaren står Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och social- och sjukvårdspolitisk talesperson, samt Marie Axelsson (S), oppositionsråd i Sigtuna kommun.
Nyheter Antalet anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm har ökat med över 2 000 personer sedan 2023, samtidigt som intresset för att arbeta i regionen har ökat kraftigt.
Nyheter E4 vid Arlanda pekas ut som en av de viktigaste infrastruktursatsningarna i Stockholm-Mälarregionen när Mälardalsrådet nu svarar regeringen inför beslut om den nationella infrastrukturplanen för åren 2026–2037.
Nyheter Pernilla Bergqvist toppar återigen Liberalernas lista inför valet 2026 - Vi går till val med en stark och bred lista — en kombination av lång politisk erfarenhet och ny energi. Det är med ödmjukhet och stolthet som jag tar ansvar att leda Liberalerna mot 2026, säger Pernilla Bergqvist.
Nyheter Anna Malm Kelfve finns med på Moderaternas lista till Region Stockholm för valkrets Nordväst. Hon är placerad på andra plats och är i dag ledamot i Trafikutskottet samt i regionfullmäktige. Även Mattias Askerson finns med på listan, på plats 7.
Nyheter Sigtuna kommunfullmäktige har antagit mål och budget för 2026. Beslutet innebär satsningar på kultur- och fritidsliv, renoveringar av idrottshallar och skolmiljöer samt fortsatta insatser för trygghet och integration. Samtidigt sänks kommunalskatten med 20 öre till 19,50 procent.
Nyheter Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.
Nyheter Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartie riktar skarp kritik mot den moderatledda kommunledningens beslut att tacka ja till ett möte med regeringens samordnare för frivillig återvandring.
Nyheter Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har presenterat sin skuggbudget för 2026. Förslaget innehåller satsningar på skola, äldreomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Partiet vill också öka fokus på miljöarbete, krisberedskap och långsiktiga investeringar i kommunens anläggningar.